Тарханов: «Есть предчувствие, что «Спартак» победит»

Российский специалист Александр Тарханов рассказал, чего ждет от поединка между «Зенитом» и «Спартаком» в шестом туре Премьер-лиги сезона-2024/2025.

«По тому, как играет «Спартак», можно сказать, что «красно-белые» создадут проблемы «Зениту» в Санкт-Петербурге. У меня есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит», - рассказал специалист в беседе с журналистами «Чемпионата».

Матч «Зенита» против «Спартака» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Начало встречи – в 17:30 по московскому времени. К этой игре «Зенит» подошел в статусе лидера, а «красно-белые» занимают четвертое место.