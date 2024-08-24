Агент: «Возвращение Жиго в Россию возможно, но приоритет — это «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент бывшего защитника «Спартака» Самуэля Жиго, выступающего сейчас за «Марсель», высказался о возможном возвращении своего клиента в Россию.

«Возвращение Самуэля в Россию? Это возможно, но его приоритет — только «Спартак», — цитирует агента .

В прошлом сезоне 30-летний Жиго провёл за «Марсель» 33 матча, в которых забил три мяча. Сейчас портал Transfermarkt оценивает французского футболиста в 9 миллионов евро.

Напомним, Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Вместе с «красно-белыми» он успел выиграть Кубок России.