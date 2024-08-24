«Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее работавший спортивным директором московского «Динамо», дал комментарий по будущему центрального нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Где в итоге окажется Соболев? В «Зените». В «Спартаке» Соболев не останется. Вопрос уже решен. Скоро объявят», - приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

За московский коллектив Соболев выступает с 2020 года. В настоящий момент нападающий отстранен от тренировок с «красно-белыми». Срок действующего трудового соглашения Александра со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.