Иванов: «Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, «Рубин» должен это делать?»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о возможных трансферах казанского клуба.

По мнению 38-летнего футболиста, «Рубин» нуждается в усилениях, чтобы оставаться конкурентоспособным.

«Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, мы должны усиливаться? Ответ очевидный. Хочешь быть в тренде, покупаешь новый айфон. Хочешь выглядеть хорошо – покупаешь новую машину», — цитирует Иванова Metaratings.

После шести проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.