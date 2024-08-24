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Иванов: «Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, «Рубин» должен это делать?»

24 Августа 2024 • 11:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Рубин
31.08 19:45

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о возможных трансферах казанского клуба.

По мнению 38-летнего футболиста, «Рубин» нуждается в усилениях, чтобы оставаться конкурентоспособным.

«Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, мы должны усиливаться? Ответ очевидный. Хочешь быть в тренде, покупаешь новый айфон. Хочешь выглядеть хорошо – покупаешь новую машину», — цитирует Иванова Metaratings.

После шести проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 10 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Иванов

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