Павлюченко рассказал, как завершится матч «Зенит» - «Спартак»

Бывший российский форвард Роман Павлюченко поделился мнением о поединке «Зенита» и «Спартака» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

«Верю в «Спартак». Клуб выступает уверенно, классно играет в атаке. В обороне тоже надежен. Уровень «Зенита» все равно выше. Но я считаю, что сейчас «красно-белые» за очки зацепятся. Жду боевой ничьи», - приводит слова Павлюченко «Всёпроспорт».

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдет на петербургском стадионе «Газпром Арена» сегодня, 24 августа. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Хозяева лидируют после пяти туров РПЛ, а гости занимают четвертое место.