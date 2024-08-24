Мостовой сделал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»

Бывший полузащитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о матче между столичным «Динамо» и «Краснодаром» в рамках шестого тура чемпионата России.
«В таблице соперники идут близко друг к другу. Сейчас будет важная игра для обеих команд. «Краснодар» будет собран, серьезен. Не жду от него много ошибок. Поставлю тут на ничью», - цитирует Мостового «Всёпроспорт».
Матч «Динамо» против «Краснодара» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 25 августа. Начало поединка запланировано в 17:30 по московскому времени.
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