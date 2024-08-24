Дьяков: «Явного фаворита в матче «Динамо» — «Краснодар» нет»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Краснодар».

По мнению эксперта, очевидного фаворита в предстоящей игре нет.

«Явного фаворита здесь нет. В этом сезоне «Краснодар» не будет так высоко, как был в прошлом, а «Динамо» всё-таки, если не главный, то один из главных конкурентов в борьбе с «Зенитом» за чемпионство», — цитирует Дьякова Metaratings.

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится завтра, 25 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени. На сегодняшний день «бело-голубые» опережают южан в турнирной таблице РПЛ на три балла.