Гладилин: «Спартак» не боится «Зенит»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о гостевом матче «красно-белых» против петербургского «Зенита» в шестом туре чемпионата России.

«Будет игра за лидерство, обе команды показывают хороший футбол. «Спартак» не боится «Зенит», но от этого матча многое будет зависеть в турнирной таблице», - приводит слова эксперта «Советский спорт».

Поединок пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 24 августа. Начало встречи – в 17:30 по московскому времени. «Зенит» занимает первое место после пяти туров Премьер-лиги, а «Спартак» располагается на четвертой строчке.