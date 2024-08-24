Иванов высказал мнение о матче «Зенит» - «Спартак»

Хавбек казанского «Рубина» Олег Иванов поделился мыслями о центральном матче шестого тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».
«Если быть объективным, будь у «Зенита» оптимальный состав, то вопросов бы не возникало. А тут мы даже не знаем, выйдет ли на поле Вендел. Может, какая-то замануха от «Зенита», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. После пяти туров Премьер-лиги питерцы лидируют в таблице, а гости занимают четвертое место.
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