Гершкович – о том, ранимый ли «Спартак» Станковича

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым в преддверии выездного матча московского «Спартака» с «Зенитом» назвал главный вопрос относительно «красно-белых».

- Если «Спартак» проиграет, то отстанет в таблице от «Зенита» на шесть очков. Тогда «Спартак» выключится из борьбы за чемпионство?

- Как он может выключиться, когда только начало чемпионата? Не думаю, что «Спартак» настолько ранимый. Ещё столько матчей впереди, и всё может быть. Другое дело, хватит ли тренерского мастерства Станковичу. Вот это самый главный вопрос. Станкович недавно в «Спартаке», какое-то время ушло у него на адаптацию. Сейчас команда в приличном физическом состоянии, у «Спартака» хорошее движение на поле и самоотдача. Посмотрим, как будет на дистанции, – сказал Гершкович.

Топовый матч шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 августа, в 17:30.