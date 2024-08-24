Булыкин: «Спартак» может забить «Зениту» два гола»

«Спартак» сейчас на ходу и много забивает. Мяча два «Спартак» способен забить. Скорее всего, в этом матче будет ничья 2:2 или 1:1. Это самый реальный исход этой встречи. Точно не будет 0:0», - передает слова Булыкина Legalbet.