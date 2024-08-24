Синицын рассказал, за счёт чего «Краснодар» сможет добиться результата в матче с «Динамо»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с московским «Динамо».

Эксперт считает, что у «Краснодара» есть шансы достичь успеха в предстоящей игре за счёт характера.

«Поскольку «Краснодар» вытаскивает матчи на жилах, а «бело-голубым» игры даются легче. Возможно, эта закалка даст результат в предстоящей встрече. Матч может быть сыгран на три результата», — приводит слова Синицына «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится завтра, 25 августа, в Москве. Начало этой игры запланировано на 17:30 по местному времени.