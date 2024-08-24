Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Синицын рассказал, за счёт чего «Краснодар» сможет добиться результата в матче с «Динамо»

24 Августа 2024 • 10:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
25.08 17:30

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с московским «Динамо».

Эксперт считает, что у «Краснодара» есть шансы достичь успеха в предстоящей игре за счёт характера.

«Поскольку «Краснодар» вытаскивает матчи на жилах, а «бело-голубым» игры даются легче. Возможно, эта закалка даст результат в предстоящей встрече. Матч может быть сыгран на три результата», — приводит слова Синицына «Чемпионат».

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится завтра, 25 августа, в Москве. Начало этой игры запланировано на 17:30 по местному времени.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Андрей Синицын ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Августа
10:45
Дьяков: «Явного фаворита в матче «Динамо» — «Краснодар» нет»
23 Августа
22:47
Бесплатная ставка и прогноз на матч Динамо — Краснодар чемпионата России — 25 августа 2024
17:21
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Краснодар РПЛ — 25 августа 2024
16:49
Ставка и прогноз на матч Динамо — Краснодар РПЛ — 25 августа 2024
22 Августа
17:22
Колыванов поделился ожиданиями от матча между московским «Динамо» и «Краснодаром»
00:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Краснодар чемпионата России – 25 августа 2024
17 Августа
22:27
«Динамо» планирует подписать атакующего полузащитника до закрытия трансферного окна 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса»
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.08.24 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Акрон Акрон
1.36 5.00 9.00
Видео
24.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 4.00 5.20
Видео
24.08.24 в 17:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.36 3.40 3.00
Видео
24.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.79 3.85 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
11:06 · Россия. Премьер-лига
«Скоро объявят»: Орещук назвал следующий клуб Соболева
11:00 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Если даже «Реал» каждый год усиливается, как думаете, «Рубин» должен это делать?»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко рассказал, как завершится матч «Зенит» - «Спартак»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой сделал прогноз на матч «Динамо» - «Краснодар»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Явного фаворита в матче «Динамо» — «Краснодар» нет»
10:43 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартак» не боится «Зенит»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Иванов высказал мнение о матче «Зенит» - «Спартак»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Гершкович – о том, ранимый ли «Спартак» Станковича эксклюзив
10:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак» может забить «Зениту» два гола»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Синицын рассказал, за счёт чего «Краснодар» сможет добиться результата в матче с «Динамо»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Не думаю, что после победы над «Зенитом» фанаты полюбят Станковича»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Титов высказался о возможном трансфере Соболева
09:39 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: «Под руководством Станковича «Спартак» демонстрирует более интересный футбол»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался о «Спартаке» перед матчем с «Зенитом»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Химки»
09:26 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Шансы «Зенита» и «Спартака» — 50 на 50»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, как сыграют «Факел» и «Оренбург»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Рубин» наиграл на победу в матче с махачкалинским «Динамо»
09:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на Дерби двух столиц в 6-м туре РПЛ
08:57 · Россия. Премьер-лига
Эракович: «Лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал счёт в матче «Зенит» - «Спартак»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Акрон»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал точный счёт матча «Зенит» - «Спартак»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал фаворита в матче «Зенита» и «Спартака»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал новичка «Спартака», на которого стоит обратить внимание
Все новости
Рекомендуем