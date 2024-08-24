Кечинов: «Не думаю, что после победы над «Зенитом» фанаты полюбят Станковича»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов усомнился в том, что после возможной победы над «Зенитом» в шестом туре РПЛ главный тренер «красно-белых» Деян Станкович сможет завоевать любовь болельщиков клуба.

«Не думаю, что после победы над «Зенитом» фанаты сразу полюбят Станковича. Это происходит не сразу, а когда команда берёт титул и тренер располагает к себе», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «красно-белые» отстают от «сине-бело-голубых» в турнирной таблице РПЛ на три очка.