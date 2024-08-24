Титов высказался о возможном трансфере Соболева

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о потенциальном уходе форварда Александра Соболева из столичного клуба.
«Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. Команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не могу. Его уход потерей не будет», - передает слова Титова «РБ Спорт».
Напомним, что ранее сообщалось о возможном переходе Александра в петербургский «Зенит».
Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Срок действующего трудового договора между игроком и «красно-белыми» истекает летом 2026-го.
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