Титов высказался о возможном трансфере Соболева

«Мы видим, что команда без Соболева выигрывает. Команда забивает. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Но если так будет, что он уйдет, ничего сделать не могу. Его уход потерей не будет», - передает слова Титова «РБ Спорт».