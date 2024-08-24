Малафеев: «Под руководством Станковича «Спартак» демонстрирует более интересный футбол»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

Напомним, что этим летом «красно-белых» возглавил сербский тренер Деян Станкович. В пяти турах РПЛ «красно-белые» набрали 10 очков и сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Под руководством Станковича «Спартак» демонстрирует как минимум более интересный футбол, чем в прошлом сезоне. Видно, что команда становится более организованной и дисциплинированной», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт уже сегодня, 24 августа, против действующего чемпиона России «Зенита». Начало этой игры запланировано на 17:30 по московскому времени.