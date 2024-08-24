Ташуев высказался о «Спартаке» перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом». Но если у «Спартака» каждые полтора года тренеры меняются, то у «Зенита» Семак работает уже шесть лет. Я завидую ему, Карпину, Осинькину, у которых есть возможность выстраивать команды», - передает слова Ташуева «РБ Спорт».