Ташуев высказался о «Спартаке» перед матчем с «Зенитом»

Известный тренер Сергей Ташуев высказался о конкуренции между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» за чемпионский титул.
«Спартак» не может, а должен конкурировать с «Зенитом». Но если у «Спартака» каждые полтора года тренеры меняются, то у «Зенита» Семак работает уже шесть лет. Я завидую ему, Карпину, Осинькину, у которых есть возможность выстраивать команды», - передает слова Ташуева «РБ Спорт».
«Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Матч состоится на «Газпром Арене» сегодня, 24 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.
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