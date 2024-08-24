Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Химки»

Грозненский «Ахмат» у себя дома примет подмосковные «Химки» в рамках шестого тура чемпионата России. Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«2:1. «Ахмат» находится в тяжёлой ситуации. «Химки» же на старте сезона выглядят бодро. Однако в Чечне химчанам будет тяжело. Скорее всего, игра будет жёсткая, но результативная», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Химки» состоится на стадионе в Грозном 24 августа и начнется в 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице хозяева занимают 15-е место, а гости располагаются на десятой строчке.