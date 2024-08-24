Радченко: «Шансы «Зенита» и «Спартака» — 50 на 50»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют со «Спартаком».

По мнению эксперта, шансы команд в предстоящей встрече равны, так как в случае победы «красно-белые» догонят петербургскую команду в турнирной таблице РПЛ.

«Не нужно смотреть, кто сейчас лучше, а кто хуже, шансы равны — 50 на 50. У «Спартака» отличный шанс догнать «Зенит» по очкам. Но не сказал бы, что у «красно-белых» это лучшая возможность одержать победу в Петербурге», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.