Открытия «Спартака» и «вылет» главной звезды старта РПЛ: к кому повышенное внимание в новом сезоне РПЛ

В нашем материале волшебным числом будет цифра пять. И тому две причины. Первая – по ходу чемпионата сыграно пять туров, и пришло время, когда можно делать пусть осторожные, но выводы. Их делать надо хотя бы для того, чтобы сравнить, что мы ожидали и что в итоге получилось. Вторая причина – я составил топ-5 открытий нового сезона РПЛ. Любопытно будет понаблюдать, насколько изменится аналогичный рейтинг после окончания сезона.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Знаете, в случае с Игорем статистика красноречивее любых слов. Он забил четыре гола в пяти матчах, и это притом что по позиции Дивеев является защитником. Однако его результативность настолько впечатлила самих «армейцев», что на клубном сайте Игоря поместили на позицию нападающего. Я бы выделил две причины, почему начало сезона для защитника ЦСКА феерическое: во-первых, Николич позволяет Дивееву играть на стандартах, во-вторых, Игорь в клубе уже пять лет. Он один из самых опытных в команде. Опытнее только другой Игорь – Акинфеев. Когда ты имеешь статус старожила, но при этом молодого футболиста, то могут расправиться крылья. Что у Игоря Дивеева сейчас и происходит.

Манфред Угальде («Спартак»)

Внимания заслуживает легионер из Коста-Рики. Его статистика также впечатляет: в пяти матчах он забил четыре гола. Причём в прошлом сезоне он не забил ни одного гола, пусть и играл на позиции вингера. Да, новое амплуа для него не совсем уж и новое, так как Манфред был наконечником в «Твенте», однако нынешняя результативность Угальде положительно настраивает болельщиков «Спартака».

Алексей Батраков («Локомотив)

Приятно, что в нашем списке нашлось место молодому российскому таланту. Его результативность радует глаз. В активе Алексея два гола и четыре голевые передачи. Видно, что он разносторонний игрок. Даже сам Михаил Галактионов отмечал, что ценит в Алексее многофункциональность. Думаю, в стане «железнодорожников» не так сильно переживают из-за ухода Максима Глушенкова.

Эсекьель Барко («Спартак»)

Безусловно, что это топовый трансфер для «Спартака». В одном из изданий я наткнулся на следующий заголовок: «Эсекьель Барко – лучший дебютант в «Спартаке» как минимум за 15 лет». В трёх матчах его оценка не была ниже 8,5, что дорогого стоит. В четырёх матчах Барко отличился два раза и три раза помог это сделать партнёрам. Кажется, состав «Спартака» пополнился очень крутым легионером. Возможно, время подтвердит мои слова.

Максим Глушенков («Зенит»)

Перед сезоном отзывы о Глушенкове не были положительными из-за его внефутбольных дел. Однако все они отошли на второй план, когда Максим стал феерить в новом для себя клубе. Статистика просто космическая. В пяти матчах на его счету семь голов и одна результативная передача! Обидно, что Максим получил травму. Но надеемся, что она не собьёт игровой порыв новичка «Зенита».

Антон Карасевич