Бубнов предсказал, как сыграют «Факел» и «Оренбург»

Шестой тур чемпионата России продолжается поединком в Воронеже, где местный «Факел» примет «Оренбург». Об этой встрече высказался бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«1:1. Игра «Факела» - это полная катастрофа. Но «Факел» в Воронеже будет биться до конца, отступать нельзя. Поддержка трибун может помочь хозяевам выстоять и добыть ничью», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Факела» и «Оренбурга» состоится сегодня, 24 августа, начало запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева замыкают турнирную таблицу РПЛ, а гости занимают 11-е место.