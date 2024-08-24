Семшов: «Рубин» наиграл на победу в матче с махачкалинским «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о победе «Рубина» над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче шестого тура РПЛ.

По мнению эксперта, победа казанской команды получилась заслуженной, так как «Рубину» удалось превзойти соперника в атакующих действиях.

«Рубин» выглядел чуть лучше и наиграл на победу, казанцы были поострее, а у «Динамо» не ладилась игра в атаке», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

После этой победы казанцы набрали 10 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» же с пятью баллами в своём активе идёт на 12-й строчке.