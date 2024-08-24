Эракович: «Лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще»

Защитник петербургского «Зенита» Страхинья Эракович высказался о первой осечке команды в новом сезоне РПЛ. В пятом туре «сине-бело-голубые» сыграли вничью с подмосковными «Химками» (1:1).

«Мы недовольны результатом. Но лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще. До этого мы показывали хороший результат, поэтому ничья не должна нас смутить», - цитирует футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

В следующем матче чемпионата России «Зениту» будет противостоять столичный «Спартак». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» 24 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.