Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов назвал счёт в матче «Зенит» - «Спартак»

24 Августа 2024 • 08:52 Комментировать

Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение по матчу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в шестом туре Премьер-лиги.

«2:1. Этот матч много решает. Питерцы были явными фаворитами, но травмы лидеров и прогресс в игре «Спартака» привели к тому, что шансы команд равны. Помочь «Зениту» победить должны трибуны», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» сегодня, 24 августа, стартовый свисток главного судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, а «Спартак» занимает четвертое место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Бубнов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
24.08.24 в 15:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Акрон Акрон
1.36 5.00 9.00
Видео
24.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.65 4.00 5.20
Видео
24.08.24 в 17:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.36 3.40 3.00
Видео
24.08.24 в 20:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.79 3.85 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
08:52 · Россия. Премьер-лига
Бубнов назвал счёт в матче «Зенит» - «Спартак»
08:48 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Акрон»
08:33 · Россия. Премьер-лига
Григорян назвал точный счёт матча «Зенит» - «Спартак»
08:21 · Россия. Премьер-лига
Тихонов назвал фаворита в матче «Зенита» и «Спартака»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал новичка «Спартака», на которого стоит обратить внимание
07:45 · Россия. Премьер-лига
Волк прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»
07:25 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал победителя матча «Зенит» - «Спартак»
02:37 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Меня не интересует, перейдёт ли Соболев в «Зенит»
01:58 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Рубин» выглядел лучше»
01:52 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Хочу посмотреть на «Спартак» на фоне «Зенита»
23 Августа
23:19 · Россия. Премьер-лига
Давид Волк: «Даку немного особенный товарищ, любит надменное поведение»
23:10 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Уже надоело нам эти пенальти обсуждать»
23:04 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Многое у нас сегодня в игре получалось»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Новые контракты не означают, что Вендел и Клаудиньо не покинут «Зенит»
22:37 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» в игре с «Зенитом» должен воспользоваться своим шансом»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Чумич – лучший игрок матча «Рубина» и махачкалинского «Динамо»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Чумич: «Этот гол очень много значит, он первый после травмы»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «ЦСКА просто обязан обыгрывать «Акрон» 2
21:33 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» снова забил в ворота махачкалинского «Динамо»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Вендел и Клаудиньо определяют игру «Зенита» 1
20:56 · Россия. Премьер-лига
Даку забил в пяти из шести матчей нового сезона РПЛ
20:53 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» с пенальти открыл счёт в матче с махачкалинским «Динамо»
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» предложил Сперцяну трёхлетний контракт слухи
20:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Продление Вендела и Клаудиньо лучше поисков других иностранцев»
20:31 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» потерял Ваду в первом тайме матча с махачкалинским «Динамо»
Все новости
Рекомендуем