Бубнов назвал счёт в матче «Зенит» - «Спартак»

Бывший футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов высказал мнение по матчу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в шестом туре Премьер-лиги.

«2:1. Этот матч много решает. Питерцы были явными фаворитами, но травмы лидеров и прогресс в игре «Спартака» привели к тому, что шансы команд равны. Помочь «Зениту» победить должны трибуны», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» сегодня, 24 августа, стартовый свисток главного судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, а «Спартак» занимает четвертое место.