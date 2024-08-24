Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА - «Акрон»

В матче шестого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле встретится с тольяттинским «Акроном». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Москвичи будут действовать первым номером. У тольяттинцев есть проблемы с обороной, а «красно-синим» больше нельзя терять очки, чтобы не отпустить лидеров. ЦСКА одержит уверенную победу», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч ЦСКА и «Акрона» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Перед этой игрой «армейцы» занимают восьмое место в таблице, а гости находятся на 13-й строчке.