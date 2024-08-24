Григорян назвал точный счёт матча «Зенит» - «Спартак»

Футбольный специалист Александр Григорян дал комментарий по матчу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках шестого тура чемпионата России.

«Игра будет относительно результативной. «Обе забьют» тут прокатывает на ура. Я предположу, что матч завершится со счётом 1:1», - высказался тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 24 августа, на стадионе в Санкт-Петербурге. Начало поединка запланировано в 17:30 по московскому времени. По итогам пяти туров хозяева лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, а «красно-белые» находятся на четвертой позиции.