Тихонов назвал фаворита в матче «Зенита» и «Спартака»

Наставник красноярского «Енисея» Андрей Тихонов высказал мнение о центральном матче шестого тура Премьер-лиги «Зенит» - «Спартак».
«Фаворит всегда та команда, которая играет дома. Так что, конечно, фаворит - «Зенит». Но в связи с последними матчами хочется, чтобы игра понравилась всем. Небольшой фаворит - «Зенит», но, как обычно, спартаковцы болеют за «Спартак», - высказался эксперт в эфире «Матч ТВ».
Матч «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 24 августа. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Перед шестым туром питерцы занимают первое место в таблице РПЛ, а москвичи – четвертое.
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