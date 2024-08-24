Тихонов назвал фаворита в матче «Зенита» и «Спартака»

«Фаворит всегда та команда, которая играет дома. Так что, конечно, фаворит - «Зенит». Но в связи с последними матчами хочется, чтобы игра понравилась всем. Небольшой фаворит - «Зенит», но, как обычно, спартаковцы болеют за «Спартак», - высказался эксперт в эфире «Матч ТВ».