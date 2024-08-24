Семшов назвал новичка «Спартака», на которого стоит обратить внимание

Бывший футболист, а ныне эксперт Игорь Семшов поделился мнением об игре новичка московского «Спартака» - аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.

«Барко один из тех футболистов, на которых стоит обратить внимание. У него очень много положительных качеств. Особенно таких, которых не хватало «Спартаку», - высказался Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Барко был куплен «Спартаком» у аргентинского «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник поучаствовал в четырех встречах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.