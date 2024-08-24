Волк прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о переходе Матвея Сафонова из «Краснодара» во французский клуб «ПСЖ».

«За него я рад. Уверен, что помимо «ПСЖ» в Матвее было немало заинтересованных клубов. Надеюсь, что у Сафонова всё получится и он станет первым номером в Париже», - передает слова футболиста Legalbet.

Напомним, что Сафонов перешел в парижский гранд этим летом за 20 миллионов евро.

Волк в нынешнем сезоне принял участие в восьми поединках махачкалинского коллектива. Голкипер пропустил восемь голов, а в трех встречах сохранил свои владения на замке.