Семшов назвал победителя матча «Зенит» - «Спартак»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о центральном матче шестого тура Премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Я поставлю на «Зенит» - на минимальную победу со счётом 1:0», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» сегодня, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В преддверии этой встречи подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, а команда Деяна Станковича занимает четвертое место.