​Колосков: «Меня не интересует, перейдёт ли Соболев в «Зенит»

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, ныне исполняющий обязанности почётного президента организации, высказался по поводу Александра Соболева. Нападающий поссорился с руководством «Спартака» и сейчас ищет достойный своего таланта другой клуб. Станет ли им питерский «Зенит», Колоскова совершенно не интересует.

- Было бы здорово, если бы о Соболеве говорили из-за хорошей игры и обилия голов. Но этого нет. Меня не интересует, перейдет он в «Зенит» или нет, - цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что в очередном туре российского чемпионата «Зенит» сыграет как раз со «Спартаком».