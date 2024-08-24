Семшов: «Рубин» выглядел лучше»

В российском футболе начинается очередной тур, в его первом матче «Рубин» расправился с махачкалинским «Динамо». Бывший футболист Игорь Семшов считает заслуженным успех казанцев, по его словам, именно «Рубин» в прошедшем матче наиграл на победу, хотя гости и пытались оспорить такой исход матча.

- «Рубин» выглядел чуть лучше и наиграл на победу, казанцы были поострее, а у «Динамо» не ладилась игра в атаке. Во втором тайме команда из Махачкалы перевернула игру, но это продлилось недолго, а второй мяч определил итог матча, - заявил Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сейчас казанский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.