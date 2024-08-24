​Кечинов: «Хочу посмотреть на «Спартак» на фоне «Зенита»

В российском футболе начинается очередной тур, и его центральным матчем станет, безусловно, встреча московского «Спартака» с питерским «Зенитом». Своими ожиданиями от матча поделился бывший нападающий московского клуба и сборной России Валерий Кечинов. Он жаждет посмотреть на московский клуб на фоне такого серьёзного соперника.

- Очень хочется посмотреть, как «Спартак» будет выглядеть на фоне нашей топовой команды, очень интересно сравнить силы соперников. У «Зенита» перед этой игрой огромные потери, но это не означает, что «Спартак» ждет легкая игра, - цитирует слова Кечинова «РБ Спорт».

Сейчас питерский клуб лидирует в турнирной таблице.