«Зенит» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на Дерби двух столиц в 6-м туре РПЛ

В очередном туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет в гостях против санкт-петербургского «Зенита». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пробует угадать стартовые составы команд на этот матч.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Караваев, Барриос, Васильев, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Артур.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Умяров, Бонгонда, Зиньковский, Угальде, Барко.

В стане «Зенита» травмы у защитника Родригао, полузащитников Маркуса Вендела, Максима Глушенкова и Ильзата Ахметова, а также у флангового игрока атаки Педро.

На последние матчи «Спартака» не попадали в заявку, помимо нападающего Александра Соболева, ещё защитники Никита Чернов, Алексис Дуарте и полузащитник Романа Зобнин.

В прошлое воскресенье «Зенит» впервые потерял очки в чемпионате, сыграв в гостях с «Химками» 1:1. «Спартак» в пятом туре Премьер-лиги возрадовался крупной победе над «Факелом» (3:0).

«Зенит» набрал тринадцать очков и лидирует в таблице РПЛ. «Спартак» накопил десять баллов. Нетрудно подсчитать, что в случае победы «красно-белые» сравняются с «сине-бело-голубыми» по очкам.

Последний раз «Спартак» выиграл на выезде у «Зенита» свыше двенадцати лет назад – 6 мая 2012 года. Тогда питерцы, уже оформившие чемпионство в переходном сезоне, проиграли на «Петровском» 2:3.

Матч «Зенит» – «Спартак» стартует сегодня, 24 августа, в 17:30. Место проведения встречи – «Газпром Арена». За ходом игры можно будет наблюдать в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Кирилл Иванцов