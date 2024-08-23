Давид Волк: «Даку немного особенный товарищ, любит надменное поведение»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал эпизод в матче его команды с казанским «Рубином». Встреча прошла вечером пятницы в Казани, «Рубин» уверенно победил – 2:0.

Счёт с пенальти в первом тайме открыл форвард «Рубина» Мирлинд Даку, реализовавший пенальти. После у вратаря с форвардом произошла стычка.

«Что за стычка была после гола? Никаких проблем, просто Даку немного особенный товарищ: он любит взгляды, любит надменное поведение. Но это футбол, никаких проблем», - говорит Волк для «РБ Спорт».

Больше подробностей о прошедшем в Казани пятничном матче – здесь.