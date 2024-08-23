Биджиев: «Уже надоело нам эти пенальти обсуждать»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- В начале второго тайма показалось, что команда может игру перевернуть, но не вышло. Почему?

- Ключевой момент был - это пенальти. Если бы мы закончили на 0:0, конечно, была бы другая ситуация абсолютно на поле. Я считаю, что после пенальти вся ситуация на поле поменялась. Только с этим могу связывать. Да, на второй тайм мы вышли активнее и перевернули игру, но допустили глупую ошибку, поэтому получили второй мяч. Кроме этого было удаление, и, конечно, нам уже было сложно. Но мы до конца старались вернуться в игру. Старались атаковать и забить. Это очевидный факт. Считаю, что ключевая ситуация - назначение пенальти. Уже надоело нам эти пенальти обсуждать. Уже пятый или шестой пенальти в наши ворота с начала чемпионата. Сейчас мы опять услышим трактовку: «Рука была там», «Рука был здесь», «Не успел среагировать». Все пенальти, которые были назначены в наши ворота, ровно противоположные были трактовки. Так что опять в очередной раз услышим, что было всё правильно.

- Был ли у вас перед матчем персональный разговор с Давидом Волком? Все-таки против родной команды играл. Может быть, надо было успокоить?

- Да нет, абсолютно, зачем? Провел нормальный матч. Готовился как ко всем матчам.