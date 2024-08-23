Рахимов: «Многое у нас сегодня в игре получалось»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Можно ли назвать эту победу «на классе»? Все-таки «Рубин» сыграл не идеально, были нереализованные моменты, был брак, но победа уверенная, тем не менее.

- Вы видели хоть одну игру без брака и со всеми реализованными моментами? Я никогда таких игр не видел. Мы говорим об общем рисунке игры, а он был достаточно хорошим. Единственное, что мне не понравилось, что уже после того, как соперник остался вдесятером, мы в каких-то эпизодах решили не доигрывать и просто не добегали, хотя все равно по качеству имели преимущество, позволив сопернику 2-3 раза выйти в контратаку. Я считаю, что очень неплохой матч, и я поблагодарил команду за хорошую игру. Тем более я знаю, что соперник достаточно тяжелый, Махачкала. Надо понимать, что они играют очень агрессивно и очень компактно. Большое движение. Мы готовились, естественно. Многое у нас сегодня в игре получалось. Этот настрой был виден у ребят еще до матча. А Махачкала? Я всех знаю очень хорошо, поэтому очень неплохая команда, я считаю, желаю ей удачи.

- Вы согласны, что в начале второго тайма соперник преобразился? Какие у вас были мысли на тот момент?

- Да не было, поэтому и требования были такие, что мы не должны были останавливаться. Мы в первые минуты допустили несколько эпизодов, где не среагировали на подборы мяча. Естественно, это то, что соперник хорошо делал и в других матчах - подбирал мячи и развивал атаки. Нам нужно было просто вернуться опять в игру. И ребята достаточно быстро среагировали, у нас было очень много ситуаций, когда мы выходили в очень быстрые контратаки, но, к сожалению, распоряжались мячом не очень хорошо.

- Валентин Вада получил повреждение. После этого момента насколько сильно пришлось менять план на игру?

- Очень неприятный момент, потому что надо понимать, что у нас вылетел Юкич, качественный очень игрок, сегодня вылетает Валентин. Мы пока не знаем, как будет развиваться ситуация, но мы видели, что до травмы он очень хорошо выглядел.

- Очень рады за Чумича. Хотел забить, и наконец-то получилось. Как вам его игра?

- Хорошо, но Николе я сказал, что он должен более качественно сохранять мячи, потому что были эпизоды и в первом тайме, когда он играл налегке, а во втором тайме он стал уже задействовать и корпус, и много мячей сохранял. Он после долгой и тяжелой травмы, естественно, мы за него очень рады.