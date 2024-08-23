Орещук: «Новые контракты не означают, что Вендел и Клаудиньо не покинут «Зенит»

Известный футбольный агент и функционер Роман Орещук оценил свежие новости из питерского «Зенита». Чемпион России продлил контракты с полузащитниками Маркусом Венделом и Клаудиньо. Об этом стало известно в пятницу, 23 августа.

«Нет, не означает, в России трансферное окно открыто до 12 сентября. Все может быть. Ничего нельзя исключать», - говорит Орещук для «Спорта День за Днём».

Ранее летом сообщалось, что Клаудиньо очень близок к возвращению в Бразилию.

Напомним, что Вендел и Клаудиньо выступают за «Зенит» на протяжении четырёх и трёх лет соответственно. Больше подробностей о новых соглашениях с бразильскими легионерами – здесь.