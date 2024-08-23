Деменко: «Спартак» в игре с «Зенитом» должен воспользоваться своим шансом»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о центральном матче шестого тура РПЛ. В нём питерский «Зенит» 24 августа примет московский «Спартак», набравший отличный ход.

По мнению Деменко, у «красно-белых» есть хороший шанс свести этот матч к положительному для себя результату.

«У «Зенита» есть потери. А «Спартаку» надо воспользоваться шансом, продемонстрировать свой футбол. Станкович создает хорошую команду, в порядок и это видно. Сейчас они показывают уже другую игру», - говорит Деменко для Betonmobile.

«Спартак», напомним, не проигрывает в официальных матчах с первого тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что текстовую трансляцию грядущего поединка проведёт во всех красках наш портал.