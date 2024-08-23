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Чумич – лучший игрок матча «Рубина» и махачкалинского «Динамо»

23 Августа 2024 • 22:21 Комментировать
Рубин
2:0
Динамо Махачкала

Вечером пятницы, 23 августа открыли шестой тур РПЛ казанский «Рубин» и махачкалинское «Динамо». Казанцы уверенно обыграли оппонентов – 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку (с пенальти) и Никола Чумич, игроки забили в первом и втором таймах соответственно.

По итогу матча Чумича признали лучшим игроком встречи. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры РПЛ телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, что виктория позволила «Рубину» набрать 10 очков. Казанская команда временно поднялась на пятое место турнирной таблицы.

Больше подробностей о матче – здесь.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Никола Чумич

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Сегодня, 23 Августа
23:19 · Россия. Премьер-лига
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23:10 · Россия. Премьер-лига
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22:21 · Россия. Премьер-лига
Чумич – лучший игрок матча «Рубина» и махачкалинского «Динамо»
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