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Чумич: «Этот гол очень много значит, он первый после травмы»

23 Августа 2024 • 22:19 Комментировать
Рубин
2:0
Динамо Махачкала

Лучший футболист встречи «Рубин» - «Динамо» Махачкала Никола Чумич для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Какой эта игра получилась лично для вас?

- Для меня этот гол очень много значит. Он первый после травмы. Очень рад, что сегодня забил. У меня было всего два удара, которые я мог реализовать. Думаю, что удалось отличиться из очень тяжелой ситуации. Для меня самое важное, что мы сегодня победили, показали характер. Я думаю, мы сыграли очень хороший матч. Надо также провести матч на Кубок, а после этого со «Спартаком».

- Вдвойне приятнее забить на домашней арене. Как вам атмосфера сегодня?

- Отлично, сегодня отлично было на стадионе, на «Ак Барс Арене». Это наш 12-й игрок. Хочется, чтобы на каждом матче был аншлаг.

- Показалось, что после удаления немного расслабились или же намеренно отдали инициативу?

- Я думаю, что у нас и после красной карточки было много хороших моментов. Мы были лучшей командой на поле, контролировали игру.

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