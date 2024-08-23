Из-за них «Динамо» без шансов уступило «Рубину»: три худших игрока махачкалинской команды в Казани

Ставим оценки футболистам Хасанби Биджиева

Справится с Даку – задача очень сложная. Вот махачкалинское «Динамо» и не справилось. Мирлинд царил в Казани, обеспечив своему клуб победу, а сопернику – закономерное поражение. Только Джемал Табидзе и Давид Волк не терял хладнокровие, с остальными всё куда сложнее.

Давайте разбираться, из-за кого же «Динамо» проиграло. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Хасанби Биджиева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «РУБИН» – «ДИНАМО»

СЕРДЕР СЕРДЕРОВ – 3,5. Основные проблемы «Динамо» были в обороне, но начнём мы с атаки. Там тоже полное бездействие в первый час игры. Именно столько времени на поле находился Сердер Сердеров, который умудрился выполнить всего 5 точных передач за 14 попыток.

И это он не обострял, чаще всего играл назад или поперёк. Может в единоборствах лучше? Нет, там даже хуже. Форвард, который должен «магнитить» мяч проиграл четыре эпизода из пяти, ни разу не пробил хотя бы в сторону ворот. Замена напрашивалась даже раньше.

ИДАР ШУМАХОВ – 3,5. Поражение однако определили два защитника из тройки. Начал перформанс Идар Шумахов, решивший рукой остановить удар Тесленко. Так случился пенальти, с которого Даку забил победный мяч.

В борьбе Шумахов тоже не справлялся с Мирлиндом, проиграв ему четыре верховые дуэли из пяти.

МУТАЛИП АЛИБЕКОВ – 3,5. И если Шумахов провёл хотя бы весь матч, то Алибеков решил уйти заранее. На 67-й минуте он привёз пенальти и получил жёлтую, но затем арбитр пересмотрел вердикт на штрафной удар и красную карточку для Муталипа. И опять же защитник не уследил за Даку.

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Сегодня Мирлинд переиграл всех защитников «Динамо», но заранее убрал с поля только Алибекова. А в формате 10 на 11 отыграться уже шансов не было.