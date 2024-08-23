Очередной гол Даку и травма Вады: «Рубин» открыл тур уверенной победой над «Динамо» из Махачкалы

«Динамо» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 23 августа на стадионе «Казань Арена».
|(1:0) Даку Мирлинд45'
|(2:0) Чумич Никола63'
Шестой тур РПЛ стартовал вечером пятницы. Интересно, что открывало его махачкалинское «Динамо», закрывавшее тур пятый. В понедельник у команды Биджиева был домашний матч против «Ахмата», а в пятницу – выездной против «Рубина». И хозяева ожидаемо бодрее к нему подошли, казанцы довольно быстро прибрали инициативу к своим ногам.
По традиции невероятно активен был Даку. Мирлинд цеплял мячи у штрафной площади, зарабатывал угловые удары, создавал напряжение. Даже в окружении трёх соперников албанец умудрился выдать разрезающий пас на Чумича, но тот замешкался и пробить не успел. Атакующий порыв «Рубина» слегка подкосила ранняя травма Вады. Валентин сначала захромал, а потом и замену попросил.
Пришлось создавать Зотову, который из глубины вырезал шикарный заброс на Кабутова. Дмитрий ускорился по флангу и прострелил, Чумич ударом из пределов вратарской площади завершал атаку, но Давид Волк чётко сориентировался и удар парировал, совершив отменный сейв.
В следующий раз Волк выручил уже после удара Даку, подстроившегося под куда более неудобный прострел Рожкова слева. Мирлинд смог пробить, а Давид – перевести на угловой. С которого и пришли проблемы. Тесленко после подачи пробил головой, а Шумахов рукой притормозил мяч. Арбитр назначил пенальти, к «точке» подошёл Даку. Мирлинд пробил без шансов для Волка, направив мяч под перекладину – 1:0.
К 56-й минуте Биджиев уже три замены оформил, и перестановки оживили игру махачкалинского «Динамо». Гости больше атаковали, чаще показывались у ворот Ставера, но вот до опасных ударов дело не доводили. А вот «Рубин» свободным пространством воспользовался, уж слишком гости увлекались в атаках. Сначала Даку справа мяч зацепил и навесил, Чумич без помех кросс завершил ударом головой, но кивнул точно в перекладину.
Через пять минут Никола исправился. Слева получил передачу от Рожкова, добежал до угла штрафной площади и ударом по идеальной траектории направил мяч в дальнюю «шестёрку» – 2:0. Ещё через пять минут ситуация для «Динамо» стала удручающей – Алибеков завалил Даку на границе штрафной площади. Сначала арбитр назначил пенальти и показал защитнику жёлтую карточку, но затем изменил решение – фол был до штрафной площади, поэтому только штрафной, однако карточка изменила свой цвет на красную.
Кабутов со стандарта пробил неудачно, но в формате 10 на 11 «Динамо» уже не имело шансов отыграться. Хоть и старалось, даже Ставеру пришлось спасать после удара Зиновича. Но это была лишь вспышка, счёт в итоге не изменился. «Рубин» уверенной победой над «Динамо» открыл шестой тур РПЛ.
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