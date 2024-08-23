Очередной гол Даку и травма Вады: «Рубин» открыл тур уверенной победой над «Динамо» из Махачкалы

«Динамо» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч шестого тура РПЛ состоялся 23 августа на стадионе «Казань Арена».

Шестой тур РПЛ стартовал вечером пятницы. Интересно, что открывало его махачкалинское «Динамо», закрывавшее тур пятый. В понедельник у команды Биджиева был домашний матч против «Ахмата», а в пятницу – выездной против «Рубина». И хозяева ожидаемо бодрее к нему подошли, казанцы довольно быстро прибрали инициативу к своим ногам.

По традиции невероятно активен был Даку. Мирлинд цеплял мячи у штрафной площади, зарабатывал угловые удары, создавал напряжение. Даже в окружении трёх соперников албанец умудрился выдать разрезающий пас на Чумича, но тот замешкался и пробить не успел. Атакующий порыв «Рубина» слегка подкосила ранняя травма Вады. Валентин сначала захромал, а потом и замену попросил.

Пришлось создавать Зотову, который из глубины вырезал шикарный заброс на Кабутова. Дмитрий ускорился по флангу и прострелил, Чумич ударом из пределов вратарской площади завершал атаку, но Давид Волк чётко сориентировался и удар парировал, совершив отменный сейв.

В следующий раз Волк выручил уже после удара Даку, подстроившегося под куда более неудобный прострел Рожкова слева. Мирлинд смог пробить, а Давид – перевести на угловой. С которого и пришли проблемы. Тесленко после подачи пробил головой, а Шумахов рукой притормозил мяч. Арбитр назначил пенальти, к «точке» подошёл Даку. Мирлинд пробил без шансов для Волка, направив мяч под перекладину – 1:0.

К 56-й минуте Биджиев уже три замены оформил, и перестановки оживили игру махачкалинского «Динамо». Гости больше атаковали, чаще показывались у ворот Ставера, но вот до опасных ударов дело не доводили. А вот «Рубин» свободным пространством воспользовался, уж слишком гости увлекались в атаках. Сначала Даку справа мяч зацепил и навесил, Чумич без помех кросс завершил ударом головой, но кивнул точно в перекладину.

Через пять минут Никола исправился. Слева получил передачу от Рожкова, добежал до угла штрафной площади и ударом по идеальной траектории направил мяч в дальнюю «шестёрку» – 2:0. Ещё через пять минут ситуация для «Динамо» стала удручающей – Алибеков завалил Даку на границе штрафной площади. Сначала арбитр назначил пенальти и показал защитнику жёлтую карточку, но затем изменил решение – фол был до штрафной площади, поэтому только штрафной, однако карточка изменила свой цвет на красную.

Кабутов со стандарта пробил неудачно, но в формате 10 на 11 «Динамо» уже не имело шансов отыграться. Хоть и старалось, даже Ставеру пришлось спасать после удара Зиновича. Но это была лишь вспышка, счёт в итоге не изменился. «Рубин» уверенной победой над «Динамо» открыл шестой тур РПЛ.