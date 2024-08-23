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Новиков: «ЦСКА просто обязан обыгрывать «Акрон»

23 Августа 2024 • 21:48 Комментировать (1)

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков порассуждал о матче шестого тура Российской премьер-лиги с участием «армейцев». В нём дома команда Марко Николича будет принимать тольяттинский «Акрон».

«ЦСКА обязан набирать очки, сомнений в этом нет. «Акрон» довольно яркий новичок, однако это ничего не меняет. Армейцы уступили «Локомотиву» дома, им нужна реабилитация перед болельщиками, но лёгких игр в РПЛ сейчас не бывает», - говорит Новиков с «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА не совсем удачно стартовал в новом сезоне. У коллектива Марко Николича лишь седьмое место турнирной таблицы и семь очков в активе.

«Акрон» победил лишь раз в пяти турах РПЛ, у клуба место в зоне стыковых матчей и три очка.

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Cruyff
23 Августа 2024 в 22:04
4-0
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