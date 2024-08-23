«Рубин» снова забил в ворота махачкалинского «Динамо»

«Рубин» удвоил перевес в матче седьмого тура Премьер-лиги против махачкалинского «Динамо». В середине второго тайма отличился Никола Чумич. Илья Рожков обокрал на левом фланге Сослана Кагермазова и покатил на Чумича, Никола добрался до чужой штрафной и нанес точнейший обводящий удар в дальний угол - 2:0. Напомним, что в самом конце первого тайма реализовал пенальти Мирлинд Даку. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.