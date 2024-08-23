Радченко: «Вендел и Клаудиньо определяют игру «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко оценил продление питерским клубом контрактов со своими легионерами из Бразилии – Маркусом Венделом и Клаудиньо. О новых соглашениях стало известно в пятницу, 23 августа.
«Решение абсолютно верное, оба игрока определяют игру клуба и уже какой год берут с ним титулы. Если бы они хотели уехать из «Зенита», то уехали бы, у них же были предложения. Но в Петербурге они всем довольны», - говорит Радченко для «Чемпионата».
Напомним, оба легионера уже по несколько лет выступают за питерский клуб.
Официально: «Зенит» продлил контракты с Клаудиньо и Венделом
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