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Даку забил в пяти из шести матчей нового сезона РПЛ

23 Августа 2024 • 20:56 Комментировать
Рубин
2:0
Динамо Махачкала
1 1.80 X 3.65 2 4.80
2-й тайм

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку вновь забивает. В матче его команды против махачкалинского «Динамо» Мирлинд открыл счёт, оформив точный удар с пенальти под занавес первого тайма.

Таким образом, Даку не забил только лишь в одном из матчей РПЛ из шести в рамках нового сезона. В остальных Мирлинд хотя бы раз, но поражал ворота соперников. Не получилось забить у Даку только «Зениту», а забивал он «Пари НН», «Химкам», «Ростову» и «Акрону».

Также у Даку как минимум по голу в последних четырёх матчах подряд – все в рамках РПЛ.

Текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Динамо Махачкала» проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Мирлинд Даку

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РУБИН ДИНАМО МАХАЧКАЛА
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