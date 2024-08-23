Даку забил в пяти из шести матчей нового сезона РПЛ

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку вновь забивает. В матче его команды против махачкалинского «Динамо» Мирлинд открыл счёт, оформив точный удар с пенальти под занавес первого тайма.

Таким образом, Даку не забил только лишь в одном из матчей РПЛ из шести в рамках нового сезона. В остальных Мирлинд хотя бы раз, но поражал ворота соперников. Не получилось забить у Даку только «Зениту», а забивал он «Пари НН», «Химкам», «Ростову» и «Акрону».

Также у Даку как минимум по голу в последних четырёх матчах подряд – все в рамках РПЛ.

Текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Динамо Махачкала» проводит наш портал.