«Краснодар» предложил одному из своих лидеров Эдуарду Сперцяну новый контракт.

По информации «РБ Спорт», игроку сборной Армении предложено трёхлетнее соглашение с опцией продления на улучшенных условиях. Но пока что ещё ничего не подписано – над предложением раздумывает сторона, представляющая интересы игрока.

Напомним, что нынешний контракт одного из самых дорогостоящих игроков чемпионата России рассчитан с «быками» на два года. Сперцян является выходцем из клубной академии. В текущем сезоне в активе Эдуарда пока что только две голевые передачи, оба голевых действия Сперцян оформил в рамках Российской премьер-лиги.