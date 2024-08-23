Канчельскис: «Продление Вендела и Клаудиньо лучше поисков других иностранцев»

Питерский «Зенит» в пятницу официально продлил контракты с одними из самых известных игроков клуба – бразильцами Маркусом Венделом и Клаудиньо. Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о таком шаге со стороны чемпиона России.

«Они уже много сделали для «Зенита», стали важной частью команды в последние годы. Почему бы новые контракты не подписать? Более логичный шаг, чем поиск нового бразильца или другого качественного иностранц», - говорит Канчельскис для Metaratings.

Напомним, что Вендел и Клаудиньо в «Зените» уже несколько лет. Первый выступает за клуб четыре года, второй – три.