«Рубин» потерял Ваду в первом тайме матча с махачкалинским «Динамо»

В первом тайме матча между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо» хозяева понесли ощутимую потерю в составе. Из-за повреждения на 16-й минуте поле покинул аргентинский легионер Валентин Вада. Заменил его Дардан Шабанхаджай. Подробности повреждения игрока станут известны позднее.

Напомним, что по итогу первого получаса матча счёт пока не открыт – 0:0. Обе команды размещаются в середине турнирной таблицы РПЛ, «Рубин» - на восьмом месте с семью баллами, а «Динамо» - на 11-м с пятью баллами.

Текстовую трансляцию поединка казанского и махачкалинского клубов проводит наш портал.