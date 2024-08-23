Булыкин: «Изидору не хватило спортивной злости»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался об уходе Вильсона Изидора из «Зенита». Продолжит карьеру в рамках аренды француз в «Сандерленде», клубе английского Чемпионшипа.

«Чего не хватило Изидору? Думаю, так называемой спортивной злости. У Вильсона были все возможности для успеха в РПЛ. Свой максимум ему показать так и не получилось», - говорит Булыкин для «РБ Спорт».

Ранее сам Изидор высказался о своём переходе в английский клуб, назвав «Сандерленд» большой командой с множеством болельщиков. В «Зените» игрок атаки оказался год назад после перехода из московского «Локомотива».